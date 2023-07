Ariane Hingst traut DFB-Frauen Titel zu

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner

Die frühere Nationalspielerin Ariane Hingst (43) traut den deutschen Fußballerinnen bei der bevorstehenden WM (20. Juli bis 20. August) den großen Wurf zu. "Mit Deutschland muss man immer rechnen. Wir waren, sind und bleiben ein Turnierteam, das über außergewöhnlich gute Kickerinnen verfügt", sagte die Weltmeisterin von 2003 der FAZ: "Ein bisschen Spielglück gehört natürlich auch dazu, aber ich lege mich fest: Wir spielen um den Titel mit."

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am kommenden Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen den WM-Debütanten Marokko in die Endrunde in Australien und Neuseeland.

