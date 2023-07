Pia-Sophie Wolter wechselt auf Leihbasis nach Frankfurt

DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg verleiht Mittelfeldspielerin Pia-Sophie Wolter (25) für ein Jahr an Eintracht Frankfurt. Am Main sieht Wolter größere Chancen, "mehr Spielzeit als in der vergangenen Saison zu bekommen. Ich bin den VfL-Verantwortlichen, die mir diesen Schritt ermöglichen, dankbar", sagte sie. Ihr Vertrag bei den Wölfinnen läuft noch bis 2025.

Wolter war im Sommer 2018 von Werder Bremen nach Wolfsburg gewechselt und kam seitdem auf 62 Einsätze in der Frauen-Bundesliga, 16 im Pokal und zwölf in der Champions League. Seit ihrem Kreuzbandriss im Oktober 2021 zählte sie nicht mehr zur erweiterten Stammformation.

