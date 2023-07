Lionel Messi ist ein filmreifes Debüt für seinen neuen Klub Inter Miami gelungen. Der Argentinier erzielte in der Nachspielzeit der Leagues-Cup-Partie gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul ein Traumtor zum 2:1-Sieg. Messi traf mit links per Freistoß in den Winkel und versetzte die 20.000 Fans in Fort Lauderdale in Ekstase.

Lionel Messi trifft bei seinem Debüt für Miami

Foto: AFP/GETTYIMAGES/SID/HECTOR VIVAS

„Lionel Andres Messi ist kein Mensch"

Einige Fans liefen nach dem Tor auf den Platz und mussten von Sicherheitskräften aufgehalten werden, hinter dem Tor zündeten Anhänger Rauchbomben in Miamis Vereinsfarbe Pink. "Wir wollten genau so starten und den Leuten einen Sieg schenken", sagte Messi.

Beim Schlusspfiff setzte auch Co-Besitzer David Beckham auf der Tribüne ein Lächeln auf. "Um ehrlich zu sein: Als der Freistoß gegeben wurde, wusste ich schon, dass dieses Spiel genau so enden sollte", sagte Beckham.

In der Liga ist Miami nach 11 Spielen ohne Sieg in den Tabellenkeller abgerutscht, zumindest in dem Pokalwettbewerb mit 47 Klubs aus drei Ländern gelang der Auftakt in die Gruppenphase aber dank Messi. "Wir wussten, dass es sehr wichtig ist, gut zu starten. Zum Glück ist uns das gelungen, ich bin sehr glücklich", sagte Messi.

Der 36-Jährige bewies auch schon vor seinem Tor, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Nur eine Woche nach dem Karibik-Urlaub mit seiner Familie wirkte Messi nach seiner Einwechslung in der 54. Minute hellwach und diktierte das Spiel. Auch der ebenfalls neu geholte Sergio Busquets, mit dem Messi einst schon beim FC Barcelona gezaubert hatte, überzeugte.

„Was für ein Moment für dieses Land, was für ein Moment für diese Liga“

So kam es zu einem "Hollywood-Finale". Messi und der ebenfalls neu geholte und zeitgleich eingewechselte Sergio Busquets verstanden sich wie einst beim FC Barcelona blind. Jede Ballberührung von Messi wurde mit einem Raunen bedacht, und in der vierten Minute der Nachspielzeit entlud sich die Spannung.

„Was für ein Moment für dieses Land, was für ein Moment für diese Liga“, sagte Beckham. Die MLS twitterte prompt: „Lionel Andres Messi ist kein Mensch“ – in Versalien, versteht sich. Und es geht direkt weiter: Schon am Dienstag wartet auf Messi und Co. das Pokal-Heimspiel gegen Atlanta United. Zeit zum Durchatmen bleibt kaum.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

