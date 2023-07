Die U19-Frauen stehen vor einem großen Coup

Die U19-Frauen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) blicken ihrem Halbfinale gegen Frankreich bei der EM in Belgien optimistisch entgegen. "Wir wissen, was in uns steckt und müssen es schaffen, unsere Stärken mit voller Überzeugung auf den Platz zu bringen. Dann haben wir gute Chancen ins Endspiel einzuziehen", sagte Trainerin Kathrin Peter vor der Begegnung am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN).

Die DFB-Auswahl hat sich durch den Einzug ins Halbfinale bereits für die U20-WM qualifiziert. "Bei einer Weltmeisterschaft haben unsere Spielerinnen die Möglichkeit, sich auf einer großen Bühne mit den besten Nationen der Welt zu messen und weitere internationale Erfahrungen zu sammeln, die ihnen perspektivisch in ihrer Laufbahn helfen werden", sagte Peter.

In der Vorrunde hatte das deutsche Team Österreich (6:0) und Gastgeber Belgien (2:0) besiegt, das letzte Spiel ging gegen die Niederlande verloren (1:3). Frankreich feierte bisher drei Siege.

