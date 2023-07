Kemme nennt Alexandra Popp "unaufhaltbar"

Foto: AFP/SID/WILLIAM WEST

Rio-Olympiasiegerin Tabea Kemme sieht Deutschlands Kapitänin Alexandra Popp bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland als absolute Schlüsselfigur auf dem Weg zum Titel. "Wir brauchen Alex Popp", schrieb Kemme in ihrer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online: "Wenn jemand ein absoluter Wettkampftyp ist, dann sie. Im Auftaktspiel war sie on Point da. Wie sie das zweite Tor gegen Marokko erzielt hat: einmalig! Alex ist unkaputtbar und unaufhaltbar."

Popp sei "ein riesiges Plus für diese Mannschaft", führte die 31-Jährige weiter aus. "Auch wie sie nach hinten mitarbeitet, ist beeindruckend. Sie ist ein absoluter Anker für das Team. Sie hat eine Kopfballqualität und -wucht, die ihresgleichen sucht. Power, Dynamik, Timing – ich kenne keine Frau, die so physisch ins Kopfballspiel geht wie Alex Popp." Bei ihrem Karriereende werde die Angreiferin eines Tages eine riesige Lücke hinterlassen, meinte Kemme.

© 2023 SID