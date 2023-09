Onana spielt wieder für die Nationalmannschaft Kameruns

Foto: IMAGO/Grzegorz Wajda/IMAGO/Grzegorz Wajda/SID/Grzegorz Wajda

Torwart Andre Onana kehrt gut neun Monate nach seinem Rücktritt in die Fußball-Nationalmannschaft Kameruns zurück. Wie der nationale Fußball-Verband am Dienstag bekannt gab, steht der Keeper von Manchester United im Aufgebot der "Unzähmbaren Löwen" beim Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar 2024) gegen Burundi am Mittwoch.

"In den vergangenen Monaten wurde ich Prüfungen unterzogen, die von Ungerechtigkeit und Manipulation geprägt waren. Doch meine unerschütterliche Liebe und Verbundenheit zu meinem Heimatland Kamerun sind ungebrochen", schrieb der 27-Jährige auf Social Media.

Onana war nach der WM in Katar aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nachdem Kameruns Verband den Torhüter wenige Stunden vor dem zweiten WM-Gruppenspiel aus nicht näher genannten disziplinarischen Gründen suspendiert hatte.

Laut Medienberichten soll es Differenzen zwischen Trainer Rigobert Song und Onana gegeben haben. "In einer Gruppe braucht man eine gewisse Disziplin", sagte Kameruns Coach im November, das Team müsse über dem Einzelnen stehen. Diese seien nun ausgeräumt. "Jetzt ist es an der Zeit, uns zu vereinen und in Harmonie für unser Gemeinwohl zu arbeiten: Kamerun", schrieb Onana am Dienstag.

© 2023 SID