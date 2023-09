Dreesen vertritt den deutschen Fußball in der ECA

Der deutsche Fußball hat seine starke Position im Vorstand der einflussreichen europäischen Klubvereinigung ECA behauptet. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen vom Rekordmeister Bayern München und Aufsichtsrat Oliver Mintzlaff vom Pokalsieger RB Leipzig wurden am Donnerstag bei der ECA-Generalversammlung in Berlin in das Board gewählt.

Die beiden Neuen ersetzen Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke. Kahn hatte seinen Posten nach seinem Aus als Vorstandsvorsitzender bei den Bayern automatisch verloren. Multifunktionär Watzke (Borussia Dortmund, DFB, DFL) trat als Folge seiner Wahl ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zurück. Der Vorstandssitz von Fernando Carro (Bayer Leverkusen) stand nicht zu Disposition.

Neu in der erweiterten ECA-Führung ist Vorstandssprecher Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt. Er erhielt einen "Beobachterposten" und soll den europäischen "Klub-Mittelstand" repräsentieren.

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris St. Germain, wurde derweil für vier Jahre als ECA-Vorsitzender wiedergewählt, das Amt hat der katarische Geschäftsmann seit 2021 inne. Zugleich wurde der 49-Jährige im Exekutivrat der UEFA bestätigt, in dem er als Vizepräsident fungiert.

