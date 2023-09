Mit Südkorea noch sieglos: Jürgen Klinsmann

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft wartet weiter auf den ersten Sieg unter ihrem deutschen Coach Jürgen Klinsmann. In einem Länderspiel in Cardiff erreichte das Team um den Neu-Münchner Min-Jae Kim und den Mainzer Jae-Sung Lee gegen Gastgeber Wales ein torloses Remis.

"Das Team ist in einem Entwicklungsprozess mit Blick auf den Asien-Cup in Katar. Diese Spiele zeigen uns, wie weit die Akteure sind und wie wir die Stücke für Katar zusammenfügen können", sagte der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1990. Dass seine Mannschaft nicht voll überzeugen konnte, ist für Klinsmann "ein normaler Prozess zwischen zwei Weltmeisterschaften, es gibt eine Übergabe an die neue Spielergeneration".

Bayerns Abwehr-Ass Kim meinte: "Ich finde schon mal gut, dass wir in einem so schweren Spiel kein Gegentor kassiert haben." Am Dienstag spielen die Südkoreaner in Newcastle gegen Saudi-Arabien, das mit dem neuen Nationalcoach Roberto Mancini antritt. Kim: "Wir müssen den Matchplan des Trainers auf dem Spielfeld umsetzen, dann können wir auch erfolgreich sein."

Für die Asiaten war es im fünften Spiel mit dem früheren Bundestrainer und Ex-Weltmeister Klinsmann der erste Vergleich mit einer europäischen Mannschaft. Klinsmann verbuchte durch die Nullnummer bei den Briten sein drittes Remis auf der Bank des früheren WM-Halbfinalisten. Der Schwabe hatte den Posten in Südkorea im März übernommen.

