Hakimi und Co. spenden Blut für Erdbebenopfer

Foto: AFP/SID/KARIM JAAFAR

Nach dem verheerenden Erbeben in ihrer Heimat haben sich Marokkos Fußball-Nationalspieler an den Solidaritätsaktionen beteiligt und geschlossen Blut für die betroffenen Menschen gespendet. Der nationale Verband FRMF dokumentierte in den sozialen Medien, wie die Stars des WM-Vierten um Bayern-Profi Noussair Mazraoui und Achraf Hakimi von Paris St. Germain in ihrem Team-Outfit in einer Klinik in Agadir für den guten Zweck zur Ader gelassen wurden.

Marokko hätte am Samstag in der Qualifikation zum Afrika-Cup in Agadir gegen Liberia antreten sollen, das Spiel wurde aber wegen des Bebens abgesetzt. Am Dienstag soll wie geplant im französischen Lens das Länderspiel gegen Burkina Faso stattfinden, mittlerweile ist Marokkos Team in Frankreich eingetroffen.

Bei dem Erdbeben in dem nordafrikanischen Land in der Nacht zum Samstag waren nach aktuellen Zahlen vom Montagmittag mindestens 2497 Menschen getötet und Tausende teils schwer verletzt worden.

© 2023 SID