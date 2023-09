Harnik beendete 2020 seine Profikarriere

Foto: IMAGO / Hanno Bode/IMAGO / Hanno Bode/SID/IMAGO/BODE

Ex-Bundesligastürmer Martin Harnik ist einer von insgesamt 13 Amateurfußballern, die im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Dienstagabend mit einer Torjägerkanone geehrt wurden. Die Auszeichnung für die deutschlandweit besten Torjäger aller Spielklassen wurde zum zweiten Mal vom Amateurfußballportal fussball.de, dem kicker und Volkswagen vergeben. Harnik erzielte für Fünftligist TuS Dassendorf vergangene Saison in 32 Oberligaspielen 46 Tore.

Der 36 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Österreichs ist der prominenteste Name unter den Preisträgern - aber nicht der mit den meisten Toren. Die schossen in der Saison 2022/23 Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt) und Lucas Schneider (SSV Hagen) mit jeweils satten 94 in den untersten Spielklassen der Frauen (7. Liga) und Männer (11. Liga).

Zahlen, denen auch DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose Respekt zollte. "Ich habe das nicht mal geschafft, wenn man alle Trainingstore zusammenzählt", sagte der 45-Jährige, der zusammen mit Melanie Behringer, Weltmeisterin von 2007, die Preise überreichte. Bis hoch zu den Regionalligen wurden diese vergeben.

Bei den Frauen erhielt mit Aylin Yaren eine Spielerin von Viktoria Berlin den Preis in dieser Spielklasse - ein kleiner Trost für den verpassten Zweitligaaufstieg mit dem prominent unterstützten Klub um Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst in der Geschäftsführung.

Bei den Männern wurde Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching mit seinen 27 Treffern zum Drittligaaufstieg die Torjägerkanone der höchsten Amateurliga verliehen.

© 2023 SID