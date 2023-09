Rafinha (r.) feiert den Pokalsieg in Brasilien

Der frühere Bundesligaprofi Rafinha hat sich beim ersten Pokalsieg des FC Sao Paulo in die Geschichtsbücher des brasilianischen Fußball-Topklubs eingetragen. Der 38-Jährige, der von 2011 bis 2019 für Bayern München Titel gesammelt hatte und zuvor zwischen 2005 und 2010 für Schalke 04 aufgelaufen war, nahm am Sonntag nach dem 1:1 (1:1) im Rückspiel gegen CR Flamengo als Kapitän die historische Trophäe entgegen. Im Hinspiel in Rio de Janeiro hatte sich Sao Paulo mit 1:0 durchgesetzt.

Rafinha, seit Januar 2022 im Klub, hatte mit den Bayern neben sieben Meisterschaften und dem Champions-League-Triumph 2013 auch viermal den DFB-Pokal gewonnen. Kolumbiens Superstar James Rodriguez, der von 2017 bis 2019 als Leihgabe von Real Madrid bei Bayern München mitwirkte, wurde von Sao-Paulo-Coach Dorival Junior nicht eingewechselt. Der Trainer hatte bereits im Vorjahr mit Gegner Flamengo den Pokal gewonnen.

