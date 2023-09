Der Verlust des Gehörs ist verheerend, denn er beraubt uns eines wichtigen Sinnes, mit dem wir uns in der Welt zurechtfinden und mit ihr interagieren. Es ist oft schwierig zu verstehen, was ein hörgeschädigter Mensch durchmacht und wie er sich fühlt. Wenn Sie ihnen die Unterstützung geben, die sie brauchen, können Sie ihnen helfen, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen und sicherstellen, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Sie dies tun können.

Das Leben mit einer Hörminderung verstehen

Hörverlust stellt eine große Belastung für viele Aspekte der Beziehung und des Lebens eines Menschen dar. Sie kann zu verletzten Gefühlen, Stress und Frustration aufgrund von Kommunikationsproblemen führen. Statt frustriert zu sein, sollten Sie versuchen, sich über Hörverlust zu informieren und zu verstehen, wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben. Wenn Sie sich in die Situation eines hörgeschädigten Angehörigen oder Freundes hineinversetzen können, werden Sie mehr Geduld aufbringen und die Dinge für alle Beteiligten einfacher machen.

Beginnen Sie mit einem Gespräch, in dem Sie Fragen stellen, die Ihnen helfen, die Erfahrungen des Betroffenen besser zu verstehen. Sie können auch die Technologie nutzen, um mehr über die Erfahrungen des Betroffenen zu erfahren. Auf verschiedenen Websites können Sie den Hörverlust simulieren, um zu erfahren, wie es ist, von dieser Krankheit betroffen zu sein. Auf diese Weise können Sie sich ein Bild davon machen, wie es ist, mit einem Hörverlust zu leben, indem Sie verstehen, wie Menschen mit Hörverlust hören und ihre Umgebung wahrnehmen.

Über Hörgeräte sprechen

Hörgeräte haben sich als große Hilfe für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust erwiesen. Die Versorgung mit einem Hörgerät beginnt mit einem Besuch beim Hörgeräteakustiker, der einen umfassenden Hörtest durchführt, um das Ausmaß des Hörverlusts oder der Schwerhörigkeit festzustellen.

Sobald die Ergebnisse vorliegen, wählt der Hörgeräteakustiker auf dieser Grundlage das am besten geeignete Hörgerät für Ihren Freund oder Angehörigen aus. Die Technologie hat einen langen Weg zurückgelegt, und die Hörgeräte sind im Laufe der Zeit immer besser geworden. Hörgeräteakustikerinnen und -akustiker können sich unter phonak.com/de-de/hoerakustiker/partner-werden für eine Partnerschaft mit einem renommierten Hörgerätehersteller bewerben, um ihren Kundinnen und Kunden die besten Lösungen anbieten zu können.

Wenn Sie nach dem Hörtest auf Widerstand stoßen, gehen Sie es langsam an. Bitten Sie Ihren Freund oder einen Angehörigen, ein paar Hörgeräte auszuprobieren, um zu sehen, welchen Unterschied sie in seinem Leben machen. Sie können ihnen auch neuere, unauffällige Hörgeräte zeigen, wenn sie befürchten, dass diese zu auffällig sind oder nicht gut aussehen.

Ändern Sie Ihre Kommunikation

Es gibt Situationen, in denen Ihr Angehöriger Schwierigkeiten mit der Kommunikation hat, auch wenn er Hörgeräte trägt. Sie können ihm helfen, indem Sie die Art und Weise ändern, wie Sie mit ihm kommunizieren. Schauen Sie ihm beim Sprechen direkt ins Gesicht. Unser Gehirn kann sehr gut interpretieren, was Menschen sagen, wenn wir ihnen auf die Lippen schauen, auch wenn wir sie nicht hören können.

Zweitens: Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners, bevor Sie mit ihm sprechen. Ein häufiger Fehler ist es, in die Hände zu klatschen, um zu signalisieren, dass man ein Gespräch beginnen möchte. Das gilt als unhöflich und kann den Gesprächspartner erschrecken. Berühren Sie stattdessen sanft den Arm der Person, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

Sobald Sie sich gegenüberstehen, sprechen Sie langsam und deutlich in einer natürlichen Lautstärke und einem natürlichen Rhythmus. Auf diese Weise verringern Sie das Risiko von Stimmverzerrungen, die die Kommunikation zusätzlich erschweren können.

Ermutigen Sie sie, sich zusätzliche Unterstützung zu holen

Ihr Angehöriger sollte bereits mit einem Audiologen oder HNO-Arzt (Hals-, Nasen-, Ohrenarzt) zusammenarbeiten. Bieten Sie Ihre Unterstützung an und fragen Sie, ob Sie ihn zu den Terminen begleiten können. Auf diese Weise können Sie mehr über Hörverlust erfahren und besser verstehen, was die betroffene Person durchmacht.

Sie sollten sie/ihn auch ermutigen, eine Selbsthilfegruppe zu finden, in der sie/er andere Hörgeschädigte treffen kann. Manchmal haben sie das Gefühl, allein zu sein, aber eine Selbsthilfegruppe kann ihnen zeigen, dass sie es nicht sind.

Die Menschen, die sie treffen, können ihnen auch Tipps und Strategien für die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen geben, ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen und ihnen neue Technologien zeigen, die ihnen helfen können. Beispielsweise können Sie Ihren Angehörigen über Technologien wie Cochlea-Implantate und Telefone oder über Hilfsmittel wie blinkende und vibrierende Wecker informieren, die ihm das Leben erleichtern können.

Sprechen Sie über Hörrehabilitation

Manchmal hört man von Hörrehabilitation oder audiologischer Rehabilitation, und die Hörrehabilitation ist eine unglaubliche Hilfe für hörgeschädigte Angehörige. Ihr Angehöriger lernt, auf neue Weise zu kommunizieren, sich an Hörgeräte und andere unterstützende Technologien zu gewöhnen und Gespräche zu führen.

Ihr Angehöriger lernt auch, von den Lippen abzulesen und visuelle Hinweise zu interpretieren, um eine vollständige Kommunikation zu ermöglichen.

Sie können Fachleute finden, die Einzelstunden anbieten oder kleine Gruppen und Kurse organisieren. Überlegen Sie, ob Sie sich nicht gemeinsam mit Ihrem Angehörigen für einen Kurs anmelden oder an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen, denn auch Sie können viel lernen.

Die Unterstützung eines hörgeschädigten Freundes oder Angehörigen ist wichtig, um ihm zu helfen, sich an die Krankheit zu gewöhnen und sein Leben zu verbessern. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Ihre eigenen Beziehungen, die Kommunikation, das Verständnis und den Umgang mit anderen Menschen zu verbessern.

Foto: Adobe Stock