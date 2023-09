Der Fortschritt der Technik hat einen immensen Einfluss auf viele Bereiche unseres Lebens. Dazu zählt unter anderem auch die iGaming Industrie, sprich auf die Online-Glücksspiel-Industrie. Anbieter wie https://mrbetcasinos.de/ haben in den letzten Jahren viele Spieler angezogen und einen immensen Umsatz zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird und der Sektor noch weiter wächst. Wir gehen hier detailliert darauf ein, welchen Einfluss der technologische Fortschritt in diesem Bereich hat und welche Änderungen wir in den kommenden Jahren erwarten können.

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und wird bereits in vielen Bereichen eingesetzt. So kann man sich inzwischen mit KIs unterhalten, sich Aufsätze schreiben lassen oder alle möglichen Informationen erfragen, die das Internet zu bieten hat. Natürlich hat die Technologie rund um künstliche Intelligenz noch ihre Hürden und von einem Szenario, in dem Maschinen unserem Bewusstsein gleichkommen, ist sicher noch weit entfernt. Dennoch zeigt sich bereits jetzt, welch großes Potenzial diese Technologie hat.

Es ist gut denkbar, dass künstliche Intelligenz auch in Online Glücksspielen verwendet wird. So wäre es beispielsweise möglich, klassische Tischspiele oder Games aus Fernsehshows gleichzeitig für eine immense Anzahl an Spielern anzubieten, während eine KI als Dealer fungiert. Es würde uns nicht wundern, wenn es in einigen Jahren erste Spieleangebote mit diesem Modell geben würde, so dass einige Innovationen entstehen könnten.

Zahlungsmethoden

Die Verfügbarkeit einer Vielzahl von unterschiedlichen Zahlungsmethoden ist für Online Casinos ein wichtiger Aspekt. Spieler werden sehr viel weniger geneigt sein, Einzahlungen zu tätigen, wenn sie dafür zunächst ein Konto bei einem bestimmten Zahlungsanbieter machen müssen. Dementsprechend ist es ein Vorteil, mehr Auswahl anzubieten. Zudem gibt es immer mehr Währungen, die in Online Casinos eingesetzt werden können, darunter auch sogenannte Kryptowährungen wie beispielsweise:

Bitcoin

Ethereum

LiteCoin

DogeCoin

Auch Angebote wie Trustly haben in letzter Zeit einige Aufmerksamkeit erregt. Dadurch kann man Zahlungen über einen Dienstleister laufen lassen, ohne dass die eigenen Daten mit dem Online Casino geteilt werden. So sind Online Spielhallen entstanden, bei denen man sich nicht einmal anmelden muss. Dies schafft eine nie dagewesene Anonymität, die sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl und Diversität der Zahlungsanbieter im iGaming Sektor in der Zukunft nur vergrößern wird.

Mobile Geräte

Online Casinos waren lange Zeit nur von Computern aus erreichbar. Durch den Fortschritt der Technik in den letzten Jahrzehnten sind wir inzwischen an einem Punkt angekommen, bei dem die meisten Menschen den ganzen Tag mit einem kleinen Computer in ihrer Tasche herumlaufen – meist in Form eines Smartphones. Durch diese Geräte kann man mobil auf das Internet zugreifen und so auch auf sämtliche Glücksspielangebote, die man dort finden kann.

Es ist absolut möglich, die meisten Online Casino Webseiten über den Browser eines Smartphones oder Tablets zu erreichen. Einige Anbieter sind sogar noch einen Schritt weitergegangen und bieten Casino Apps an. Dabei hat man alle Optionen, die das Casino bietet in Form von einer Applikation, so dass die Anzeigen an den kleineren Bildschirm angepasst werden können, ohne dass das Gameplay darunter leidet.

Viele Online Casinos bieten mobile Angebote und es würde uns nicht wundern, wenn dieser Trend in den nächsten Jahren zunimmt. Bereits jetzt haben neue Anbieter in der Regel eine App, die sich Spieler herunterladen können. Es wäre denkbar, dass zukünftig Anreize geschaffen werden, die zum mobilen Spielen anregen sollen, beispielsweise Freispiele für zurückgelegte Strecken.