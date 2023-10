Das Geschäft mit Sportwetten boomt wie nie zuvor. Die Bundesliga verdient damit Millionen, denn Glücksspiel- und Wettanbieter sind zahlungskräftige Sponsoren. Doch nicht nur in Österreich wird die Kritik immer lauter. Auch in Deutschland entbrannten heiße Diskussionen, als der VfB Stuttgart als Hauptsponsor für die nächste Saison einen Wettpartner ins Spiel brachte. Tatsächlich hat die Verbindung von Glücksspiel und Fußball jedoch eine lange Tradition.

Foto: Freepik

Mit Fußball-Toto fing alles an

Die meisten aller Sportwetten werden auf Fußball abgeschlossen. Was in England schon im Jahr 1921 begann, kam in Deutschland erst nach dem zweiten Weltkrieg auf. Das erste Fußball-Toto entstand 1948 in Bayern und schon bald gab es Wettbüros im ganzen Land. Mit Gründung der ersten Online-Wettportale um die Jahrtausendwende erreichte die Branche ganz neue Dimensionen. Als Sponsoren traten Wettanbieter damals vor allem in England auf. Online-Buchmacher wie Betfair oder SportPesa machten sich dort durch Trikotwerbung einen Namen.

Glücksspiel-Sponsoring im großen Stil

In der Fußball-Saison 2015/2016 erreichte das Sponsoring durch Glücksspielanbieter auch in Deutschland ein neues Level. Der FC Bayern München schloss einen Vierjahresvertrag mit Tipico ab und kassierte dafür jährlich 5,5 Millionen Euro. Ehemalige Spieler wie Fußball-Legende Oliver Kahn traten als Markenbotschafter auf. Im Ausland lassen sich inzwischen nicht nur aktive Spieler, sondern auch einzelne Clubs oder ganze Ligen von Online-Casinos sponsern. Ein Beispiel dafür ist die Türkische Süper Lig mit dem staatlichen Wettbüro Spor Toto als Hauptsponsor.

Spielsucht: eine unterschätzte Gefahr?

Sportwetten gelten allgemein als harmloses Vergnügen. Experten kritisieren jedoch den Mangel an staatlicher Kontrolle und warnen vor Spielsucht und Korruption. Laut einer aktuellen Studie der Universität Bremen sollen allein in Deutschland etwa 1,3 Millionen Menschen spielsüchtig sein. Der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, erklärte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass Sportwetten oft als Einstieg ins Glücksspiel fungieren und dramatische Suchtkarrieren begünstigen können. Studien belegen gar, dass 30-40 Prozent des gesamten Umsatzes bei Sportwetten durch Spielsüchtige getätigt werden.

Die österreichische Spielsucht-Psychologin Monika Lierzer bezeichnet die Verstrickung zwischen Sportvereinen und Wettanbietern als verückt; und fordert eine tiefgreifende Reform der Sportförderung samt Werbeverbot. Auf die massive Kritik, die der VfB Stuttgart für seinen Sponsor-Vertrag mit einem Wettanbieter erntete, antwortete Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle beim Sender Sky dagegen ganz nüchtern mit Zahlen und Fakten: Neben 17 von 18 Bundesligisten hat längst auch der DFB selbst einen offiziellen Wettpartner.

Das Problem mit der Werbung

Der Fußball verfügt über eine große Reichweite. Stars und Legenden haben Vorbildfunktion und Millionen junger Menschen eifern ihnen nach. Mit Blick auf die genannten Gefahren setzen sich deshalb immer mehr Initiativen für ein Verbot von Glücksspielwerbung in der Bundesliga ein. So thematisierten zum Beispiel die Fans des VfB Stuttgart die Spielsucht als ernstes gesamtgesellschaftliches Problem; und auch der Präsident von Herta BSC sprach sich 2022 noch gegen die Zusammenarbeit seines Clubs mit Wettanbietern aus.

Die Realität ist jedoch eine andere. Sie wird meist von finanziellen Aspekten bestimmt und ließ letztlich auch dem Präsidenten von Herta BSC keine Wahl. Der Marktwert hochklassiger Spieler steigt stetig an und ohne Sponsoring können die Clubs ihre Kosten nicht decken. Dabei sind es gerade die Wettanbieter, die ihre Zielgruppe hier besonders effektiv erreichen. Auf der riesigen Werbeplattform des Profifußballs nimmt die Glücksspielbranche deshalb, aller Kritik zum Trotz, immer mehr Raum ein. Ob als Hauptsponsor oder als Nebensponsor, ob mit Bandenwerbung oder mit ihrem Firmenlogo auf den Spielertrikots: Online-Casinos und Wettanbieter sind omnipräsent.

Sportwetten-Sponsoring und der Glücksspielstaatsvertrag

Timo Weber von GambleBase.com bringt die genannte Entwicklung mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in Zusammenhang. Seine Erklärung folgt einer ebenso einfachen wie schlüssigen Logik: "Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag können Glücksspielanbieter in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal werben. Daher wird die Anzahl der Glücksspiel-Sponsoren zunehmen.

Tatsächlich können Online-Casinos in Deutschland seit Juli 2021 eine offizielle Lizenz erwerben. Die Gesetzeslage ist somit bundesweit einheitlich geregelt und das Spiel auf entsprechenden Plattformen legalisiert. Zum Schutz der Spieler sieht der neue Glücksspielstaatsvertrag ein monatliches Einsatzlimit von 1000 Euro sowie eine nationale Sperrdatei vor. Für das dazugehörige Kontrollsystem wurde eine eigene Behörde mit Sitz in Halle geschaffen.

Sportwetten waren durch den Glücksspielstaatsvertrag auch vorher schon reguliert. Neu ist allerdings, dass Online-Anbieter nun auch in diesem Bereich eine Lizenz beantragen müssen und so der Spielerschutz besser greift. Aktive Profisportler dürfen außerdem nicht mehr als Markenbotschafter auftreten, dürfen also für Glücksspiel- und Wettanbieter keine Werbung mehr machen.

Glücksspiel-Sponsoring im Fußball verhilft vielen Clubs zu finanzieller Stabilität und ermöglicht ihnen dadurch, sportlich voranzukommen. Die Forderung nach Werbeverboten für Sportwetten wird trotzdem immer lauter und einzelne Fußballvereine tragen dem bereits Rechnung. Der FC St. Pauli zum Beispiel hat inzwischen alle Wettanbieter von seiner Sponsoren-Liste gestrichen. In Großbritannien findet eine ähnliche Bewegung statt und in Italien dürfen Glücksspielanbieter schon seit 2018 keine Sportveranstaltungen mehr sponsern.