Tite steht vor einem Engagement in seiner Heimat

Praktisch auf den Tag genau zehn Monate nach dem Viertelfinal-Aus bei der Fußball-WM in Katar und dem damit verbundenen Ende seiner sechsjährigen Amtszeit als Nationaltrainer Brasiliens kehrt Tite beim brasilianischen Erstligisten CR Flamengo wohl auf die Trainerbank zurück. Das berichten brasilianische Medien übereinstimmend, die offizielle Vorstellung des 62-Jährigen beim Traditionsklub aus Rio de Janeiro soll für Montag geplant sein.

Tite hatte nach immerhin 60 Siegen in 81 Selecao-Spielen lange auf lukrative Angebote aus Europa gehofft, diese blieben jedoch aus. Bei Flamengo soll er jedoch nur einen Vertrag bis Ende 2024 erhalten, dann endet auch die Amtszeit des derzeitigen Klubpräsidenten Rodolfo Landim. Die erfolgsverwöhnten Rot-Schwarzen hatten sich Ende September nach dem verpassten Pokal-Titel, dem letztmöglichen in dieser Saison, vom argentinischen Trainer Jorge Sampaoli getrennt.

Tite hatte sich mit zwei Meisterschaften sowie den Triumphen 2012 in der kontinentalen Copa Libertadores und der Klub-WM bei SC Corinthians aus Sao Paulo ein Denkmal gesetzt. Als Selecao-Trainer sorgte er aber trotz des Copa-America-Gewinns 2019 mit den WM-Pleiten 2022 in Katar gegen Kroatien sowie 2018 in Russland gegen Belgien (jeweils im Viertelfinale) und der Niederlage im heimischen Finale gegen Argentinien bei der Copa America 2021 für Ernüchterung.

