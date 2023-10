Online Glücksspiel ist in Deutschland weit verbreitet und durch den Glücksspielstaatsvertrag inzwischen auch legal möglich. Dennoch gibt es seit mehreren Jahren viele ausländische Anbieter, die eigentlich keine Casinospiele für deutsche Kunden anbieten dürfen. Der folgende Ratgeber soll dabei helfen, seriöse Online Spielotheken für deutsche Spieler zu finden.

Die Basics für das Finden eines vertrauenswürdigen Internet Casinos

Online Spielhallen gibt es für deutsche Spieler wie Sand am Meer, die Schwierigkeit besteht eher darin, die schwarzen Schafe auszusortieren. Ein Casino Test von echten Spielern kann bei der Auswahl immer helfen. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die man in jedem Fall überprüfen kann, damit die ersten unseriösen Casinos bereits im Vorfeld aussortiert werden können.

Bester Hinweis auf legales Online Glücksspiel in Deutschland bietet der Footer der jeweiligen Casinowebseite. Wenn dort ein Hinweis gesetzt wurde, dass man von der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Bundesländer reguliert wird und auch ein Link zur Whitelist für Online Glücksspiel in Deutschland vorhanden ist, kann man sich sicher sein, dass der Anbieter seriös ist.

Die Glücksspielfirmen sitzen dennoch meistens in Malta und sind ebenfalls durch die Malta Gaming Authority reguliert. Wenn deutsche Spieler Probleme haben, ist jedoch die deutsche Glücksspielbehörde verantwortlich und schlichtet gegebenenfalls.

Glücksspielbetreiber, die lediglich Lizenzen aus dem Ausland im Impressum zeigen, wie der Malta Gaming Authority, vom Curaçao Gaming Control Board oder der britischen Gambling Commission sollte man grundsätzlich meiden.

Welchen Vorteil bieten Glücksspielanbieter mit deutscher Lizenz?

Für den Erhalt der deutschen Online Glücksspiellizenz gibt es hohe Auflagen in Sachen Spielerschutz. Es gibt beispielsweise Regeln zu den Boni, an den sich die Online Spielotheken halten müssen. Gleichzeitig gibt es ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro, das nicht überschritten werden darf. Nicht zuletzt dürfen auch Spielautomaten nur alle fünf Sekunden die Walzen laufen lassen, wodurch das Spielen in der Online Spielhalle langsamer wird. Gleichzeitig wurde der Maximaleinsatz an allen Casinospielen auf 1 Euro begrenzt. Es dauert demnach länger, große Verluste zu machen, was dem Spielerschutz zugutekommt.

OASIS-Sperrdatei für mehr Spielerschutz

Seriöse Online Casinos nutzen ebenfalls die OASIS-Sperrdatei, welche durch das Land Hessen eingeführt wurde. Ursprünglich sollte das Sperrsystem dabei helfen, dass sich Spieler bundesweit für Spielhallen oder Spielotheken sperren können. Mittlerweile steht die Funktion auch Wettbüros und Online Casinos zur Verfügung.

Für den Spieler bietet die zentrale Sperrdatei den Vorteil, dass er sich nicht mehr bei jedem Glücksspielanbieter einzeln sperren muss, sondern eine zentrale Sperrung in der Datenbank reicht, um sich komplett vorm Glücksspiel auszuschließen.

Worin besteht der Unterschied zwischen seriösen Online Casinos?

Wie Online Casinos miteinander konkurrieren, zeigt sich erst, wenn man sich die verschiedenen Anbieter einmal genauer ansieht. In Sachen Spielauswahl gibt es beispielsweise große Unterschiede. Während einige Marken sich auf Slots von Merkur oder Novoline konzentrieren, bieten gute Casinos auch Spielautomaten von Bally Wulff, Play'n GO oder NetEnt an. Gerade beim Spielangebot zeigt sich ein intensiver Wettbewerb. Grundsätzlich gilt: Je größer die Spielauswahl, desto besser ist meist auch das Casino.

Ansonsten gibt es aber ebenfalls weitere Qualitätskriterien, die bei der Auswahl der besten Internet Spielhalle helfen können. Beim Service sollte beispielsweise ein Live Chat vorhanden sein, der 24/7 in Englisch und am besten auch mit deutschsprachigen Mitarbeitern zur Verfügung steht.

Im Bereich der Ein- und Auszahlung kann es ebenfalls wesentliche Unterschiede geben. Je größer die Auswahl an akzeptierten Zahlungsmethoden, desto einfacher kann man auch sein Konto aufladen und Gewinne abheben. Neben Lastschrift werden meistens auch Skrill oder NETELLER zur Einzahlung akzeptiert.

Bei der Auszahlung müssen manchmal die gleichen Optionen wie zur Einzahlung genutzt werden. Manchmal drohen hier böse Überraschungen, was Wartezeiten oder Gebühren angeht. Gute Casino Tests von erfahrenen Spielern oder Experten können hier vor Problemen warnen.

Nicht zuletzt gibt es große Unterschiede bei den Willkommensboni und Loyalitätsprogrammen der Glücksspielanbieter. Die Konkurrenz ist enorm und kann von Boni ohne Einzahlung, über einfache Einzahlungsboni bis zu mehrfachen Boni für die ersten Einzahlungen als Neukunde reichen. In jedem Fall sollte bei der Nutzung von Bonusgeld die Umsatzrate beachtet werden sowie ausgeschlossene Spiele und die Einsatzbegrenzung pro Spin am Spielautomaten beim Spielen mit Bonus.

Seriöse Online Casinos finden: Die Checkliste

Zusammenfassend sollte man folgende Dinge bei der Suche des besten Online Casinos beachten:

Starke Glücksspiellizenz aus Deutschland - ein Blick auf die Whitelist für Online Glücksspiel kann helfen!

Umfangreiches Angebot an Spielautomaten

Einzahlungslimits nach der Anmeldung

Hinweis auf die OASIS-Sperrdatei in den AGB

Viele Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden

Guter Kundenservice mit 24/7-Chat

Das Glück in einem Internet Casino kann man nicht beeinflussen. Allerdings hat jeder Spieler die Wahl, wenn es um das Finden eines seriösen Online Casinos geht. In Deutschland gibt es mittlerweile viele Online Glücksspielanbieter, die sich auch erheblich voneinander unterscheiden. Wenn man jedoch die vorgestellten Regeln beachtet, sollte man keine Probleme mit schlechten Internet Spielhallen haben. Die Lektüre von guten Casino Testberichten kann trotzdem für zusätzliche Sicherheit sorgen und sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden.