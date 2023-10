Rocco Reitz wurde für die deutsche U21 nachnominiert

Rocco Reitz (21/Borussia Mönchengladbach) und Clemens Riedel (20/SV Darmstadt 98) wurden von U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo für das kommende EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bulgarien nachnominiert. Das gab der 44-Jährige in einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Grund dafür sind die Verletzungen von Marton Dardai (21/Hertha BSC) und Jamil Siebert (21/Fortuna Düsseldorf).

Am Freitag spielt das deutsche U21-Aufgebot ihr Spiel in der EM-Qualifikation in Bulgarien. Ursprünglich sollte am 17. Oktober auch eine weitere Partie in Israel stattfinden. Wegen des Terroranschlags der Hamas auf Israel entschied die Europäische Fußball-Union (UEFA) aber, alle Spiele im Land zu verlegen.

An Trainer und Spielern gehen die Ereignisse nicht spurlos vorbei. "Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Man mag sich gar nicht vorstellen, was in den Menschen gerade vorgeht und was da so los ist. Ich hoffe natürlich, dass so schnell wie möglich wieder Ruhe und Frieden dort einkehren", sagte Di Salvo.

Viele Spieler hätten sich im Vorfeld gemeldet und erkundigt, wie es weitergeht. Sie werden nach dem Spiel gegen Bulgarien verfrüht zu ihren Vereinen zurückkehren. "Ich glaube, dass es auch keinen Sinn macht, die Spieler noch mal zwei, drei Tage dann weiter bei uns zu haben", sagte der 44-Jährige Di Salvo.

Bisher verlief die Saison der deutschen U21-Nationalmannschaft erfolgreich. Mit zwei Siegen gegen die Ukraine (2:0) und den Kosovo (3:0) steht die Elf von Di Salvo noch ungeschlagen dar.

