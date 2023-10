Wie wäre es, den Abend mit Freunden, Bekannten oder der Familie einmal anders zu verbringen? Anstelle eines Filmabends oder eines Grillens buchstäblich etwas Spannung ins Spiel zu bringen? Dazu müssen Sie nicht in eines der Curacao Casinos gehen, bringen Sie doch stattdessen einfach die Spielbank zu sich nach Hause! Mit der richtigen Planung ist dies gar nicht so schwer und wir helfen Ihnen dabei, einen aufregenden und unvergesslichen Spieleabend der ganz besonderen Art mit Ihren Freunden oder Familienmitgliedern zu verbringen.

Bild von Joachim Kirchner auf Pixabay

Beginnen wir doch am besten, indem wir uns eine kleine Checkliste anlegen:

Kategorie Worum geht es? Spiele Spiele sowie Zubehör organisieren, evtl. auch Flyer mit Regeln bereitlegen Speisen und Getränke Snacks, Speisen zubereiten, Getränke aller Art gekühlt bereitstellen und Mengen planen Dekoration Tische, Stühle, Wände im Casinostil erscheinen lassen Musikalische Begleitung Playliste mit verschiedenen Musikrichtungen anlegen Echtgeld oder Spielgeld? Entscheiden, ob etwa einzelne Spiele wie Poker mit Echtgeld gespielt werden sollen Casinoflair durch Anzugordnung erzeugen Details wie eine Kleiderordnung machen das Casinofeeling authentisch Einladungen Vorbereiten und versenden der Einladungen

1. Die Spiele stehen wie bei jedem anderen Spieleabend auch im Zentrum

Damit der Themenspieleabend so richtig zur Geltung kommen kann, müssen natürlich typische Casinospiele bereitstehen. Das bedeutet nun nicht, dass Sie einen echten einarmigen Banditen organisieren und diesen in den fünften Stock schleppen müssen. Es ist etwa bereits völlig ausreichend, wenn mit Poker, Blackjack und Roulette drei typische Tischspiele vorbereitet werden. Bei der Spielauswahl selbst können Sie Ihren Spieleabend so richtig glänzen lassen. Mit Highlights wie Baccarat oder Craps werden Ihre Gäste mit Sicherheit staunen.

2. Auch das leibliche Wohl sollte an das Casinothema angelehnt werden

Zu einem Spieleabend gehören Getränke, Snacks und Speisen aller Art und dies gilt natürlich auch für einen Casino Spieleabend. Als Erstes geht es hierbei darum, die richtige Menge zu bestimmen. Haben Sie sich entschieden, welche Speisen und Getränke Sie anbieten möchten, dann kann es mit den Details losgehen. Vergessen Sie bei all dem jedoch nicht, dass das Casinothema im Vordergrund stehen sollte. Knabbereien und eine kleine Bar könnten etwa eben jene Details sein, die den Unterschied machen.

3. Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine Casino-Atmosphäre mit stimmungsvoller Dekoration

Bringen Sie etwas Farbe ins Spiel! Denken Sie etwa an ein bestimmtes Casino wie das Casino di Venezia und legen Sie die an einem Stab befestigen Masken aus. Denken Sie außerdem an den Rest Ihres Zuhauses. Tischdecken im Pokertischformat, Kerzen im Kartenformat oder übergroße Stoffwürfel helfen Ihnen dabei, das Casinothema hervorzuheben. Eine weitere Möglichkeit wäre, noch etwas weiter zu gehen und Spielkarten personalisieren zu lassen oder Teller im Karo-, Pik-, Herz- oder Kreuzdesign vorzubereiten.

4. Musik darf in keinem Casino fehlen

Damit die Verwandlung Ihres Zuhauses in eine Spielbank gelingt, muss für die entsprechende musikalische Begleitung gesorgt werden. Dabei haben Sie prinzipiell die freie Auswahl. Handelt es sich etwa um einen Spieleabend mit Freunden, dann dürfte klassische Orchestermusik vermutlich eher fehl am Platze sein. Theoretisch können auch scharfe Gitarrenklänge das nötige spannungsgeladene Ambiente schaffen. Legen Sie auf, was Ihnen und Ihren Gästen zusagt, selbst wenn die Musik nur leise im Hintergrund läuft.

5. Soll mit Spielgeld- oder mit Echtgeldchips gespielt werden?

Der besondere Reiz einer Spielbank entsteht nicht zuletzt dadurch, dass die Spieler hier satte Gewinne landen können. Die deutsche Pokerbundesliga muss man nun nicht gerade bei sich zu Hause austragen, vielmehr geht es eher darum, den Spaßfaktor in den Fokus zu rücken. Wenn man sich also vorab für den Einsatz von Echtgeld entscheidet, dann sollte es sich lediglich um sehr geringe Beträge wie etwa 5 Euro Buy In am Pokertisch handeln.

6. Spielbankstimmung durch Dresscode aufkommen lassen

Ein Dresscode mag sich auf den ersten Blick etwas überzogen anhören, er kann jedoch Ihrem Spieleabend den letzten Feinschliff verleihen. In eine Spielbank kommt schließlich auch nur derjenige hinein, der sich gemäß der Kleiderordnung gekleidet hat. Vor dem Engagieren eines professionellen Türstehers raten wir jedoch ab, denn damit würde man vermutlich etwas übers Ziel hinausschießen.

7. Bereiten Sie Ihre Gäste mit persönlichen Einladungen auf diesen außergewöhnlichen Spieleabend vor

Personalisierte Einladungen haben gleich mehrere Vorteile. Ihre Gäste freuen sich etwa besonders darüber, da sie namentlich genannt werden und so erkennen können, dass ihr erscheinen Ihnen wichtig ist. Für den Veranstalter haben Einladungen den Vorteil, dass er feste Zu- oder Absagen erhält und so etwa bei den Getränken und Knabbereien planen kann. Außerdem ermöglichen Einladungen es, bestimmte Dinge hervorzuheben, etwa was Mitbringsel oder eben bestimmte „Spielregeln“ angeht.

Monopoly und Co. kann jeder – Mit einem Casinoabend bringt man völlig neuen Schwung herein

Ein Spieleabend ist alles, nur nicht altmodisch. Wer jedoch etwas aus der Reihe tanzen möchte, der sollte anstelle der sonst hierfür üblichen Brettspiele mit einem Casino Spieleabend seine Gäste auf eine ganz besondere Art und Weise überraschen. Denken Sie daran, Planung ist alles. Mit der richtigen Vorbereitung wird Ihr Spieleabend ein voller Erfolg und ein Riesenspaß für Freunde, Bekannte und die ganze Familie.