Seit 2021 trainiert er die U21: Antonio Di Salvo

DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzt in der Fußball-EM-Quali der U21 auf geballte Offensivpower. Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Maximilian Beier: "Drei Spieler mit Top-Potenzial. Es ist möglich, mit allen drei zu beginnen. Die Chancen stehen gut", sagte Di Salvo vor der Partie am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Sofia gegen Bulgarien.

"Mehrere Spieler können sich in den Vordergrund spielen", betonte der 44-Jährige. Auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann und Richtung Heim-EM: "Die Tür ist nicht zu. Wir haben verabredet, nach dem Lehrgang zu telefonieren und über unser Spiel und unsere Spieler zu sprechen."

Dort dürfte es vor allem um Shootingstar Beier von der TSG Hoffenheim sowie Toptorjäger Moukoko und seinen Dortmunder Teamkollegen Adeyemi gehen. Letzteren habe Di Salvo "sehr auffällig erlebt, er war in den Besprechungen sehr aufmerksam." Er habe "überhaupt keine Probleme, in die Mannschaft zu kommen. Er nimmt das voll an. Dass er spielen wird, ist keine große Überraschung", sagte Di Salvo.

Die Chemie im seit Sommer neu formierten Team passt: "Die Mannschaft hat schnell zusammengefunden. Ich sehe viele Spieler, die Karten spielen, zusammen Zeit verbringen, beim Mittagessen noch länger zusammensitzen", sagte Di Salvo, der Bulgarien keinesfalls als leichten Gegner ansieht: "Sie sind gut gestartet mit vier Punkten, haben Israel geschlagen. Sie werden zu Hause besonders motiviert sein."

