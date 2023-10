Grausiger Fund in einer deutschen Fußball-Stätte von einem Klub, der heuer sein 100-Jähriges feiert. Unter der gesperrten Tribüne im Oststadt-Stadion vom 1923 gegründeten Traditionsverein OSV Hannover (derzeit Landesliga Hannover) im Stadtteil Bothfeld der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde eine Leiche entdeckt.

Leiche bereits am 4. Juli gefunden

Zuschauer haben in den vergangenen Jahren oft genug auf der mittlerweile gesperrten Holztribüne des OSV Hannover gestanden. Was sie nicht wussten: Unter ihnen befand sich eine Leiche.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Toten um eine männliche Person. Die Leiche soll dabei schon längere Zeit unter der Tribüne gelegen haben. Von einem Gewaltverbrechen gehen die Beamten derzeit nicht aus.

Weitere Informationen zu dem Toten, etwa zur Todesursache oder der Identität, lagen zunächst nicht vor. Ende dieser oder Anfang kommender Woche will die Polizei nach einer DNA-Analyse an der Leiche weitere Details bekannt geben. Das gab eine Sprecherin am Mittwoch bekannt.

Die Leiche wurde bereits am 4. Juli bei Wartungsarbeiten gefunden. Der Fund wurde nicht öffentlich gemacht, da ein Gewaltverbrechen wohl ausgeschlossen werden konnte.

Foto: Harald Dostal/fodo.media