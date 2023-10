Mladen Krstajic ist nicht länger Bulgarien-Trainer

Foto: www.imago-images.de/Gerry Schmit/www.imago-images.de/Gerry Schmit/SID/IMAGO/Gerry Schmit

Der ehemalige Bundesliga-Profi Mladen Krstajic ist nicht länger Trainer von Bulgariens Nationalmannschaft. Wie der bulgarische Fußballverband am Donnerstag bekannt gegeben hat, wurde der Serbe wegen "unbefriedigender Ergebnisse" in den EM-Qualifikationsspielen gefeuert. Seit Juli 2022 war Krstajic im Amt. Am 1. November soll ein Nachfolger bekannt gegeben werden.

Mit dem Serben muss auch sein gesamter Trainerstab gehen. Nach sechs Spielen stehen die Bulgaren mit nur zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz von Gruppe G ohne Chance auf die EM.

Für den 49-Jährigen war Bulgarien die vierte Cheftrainerstation seiner Karriere. Zuvor coachte er Maccabi Tel Aviv, Freiburgs Europa-League-Gruppengegner Backa Topola und die Nationalmannschaft von Serbien. Als Spieler bestritt er zwischen 2000 und 2009 insgesamt 243 Bundesligaspiele für Werder Bremen und Schalke 04.

© 2023 SID