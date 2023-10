Svensson und der FSV treffen am Mittwoch auf Hertha BSC

Foto: FIRO/FIRO/SID

Trainer Bo Svensson weiß die Unterstützung der Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 trotz der sportlich prekären Lage zu schätzen. "Es ist bemerkenswert, wenn ein Trainer heutzutage so in Ruhe arbeiten kann wie ich. Das zeichnet Mainz aus", sagte der Coach des Tabellenletzten am Montag.

Er wisse aber genau, "wie der Profifußball ist. Fakt ist auch, wir müssen liefern, ich muss liefern - egal, wie viel Ruhe da ist", sagte Svensson, der sein gutes Verhältnis zu Sportvorstand Christian Heidel hervorhob: "Es ist wichtig, dass man als Trainer die Rückendeckung spürt." Klar sei aber auch, "dass es nicht unendlich ist". Ein Rücktritt sei dagegen "jetzt komplett ausgeschlossen".

Die Hoffnung auf eine Kehrtwende ruht bei den Rheinhessen auch auf der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim Zweitligisten Hertha BSC. "Das Gefühl eines Erfolgserlebnisses kann dir schon sehr, sehr viel bringen", sagte Svensson: "Es geht nicht nur darum, eine Runde weiterzukommen."

© 2023 SID