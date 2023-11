Heiko Vogel muss beim FC Basel gehen.

Der Schweizer Fußball-Topklub FC Basel hat "aufgrund der sich zuspitzenden sportlichen Krise" abermals reagiert und den nächsten Trainerwechsel vorgenommen. Der 20-malige Meister trennte sich von seinem deutschen Trainer und Sportdirektor Heiko Vogel.

Nachfolger wird Fabio Celestini, der an seinem 48. Geburtstag bis Saisonende unterschrieb. Der frühere Schweizer Nationalspieler war bis Ende Februar beim FC Sion tätig, der in der vergangenen Saison in die 2. Liga abstieg.

Vogel (47) hatte den Trainerposten erst vor einem Monat von seinem deutschen Kollegen Timo Schultz (46) übernommen, den Abwärtstrend aber nicht stoppen können. Der FCB ist mit nur einem Sieg aus elf Spielen abgeschlagener Tabellenletzter der Super League. Vom Vorletzten, Aufsteiger FC Stade Lausanne-Ouchy, trennen den Klub schon fünf Punkte.

