Klubsprecher Peter Müller: "Wir sind sehr guter Hoffnung

Foto: IMAGO/BeckerBredel/IMAGO/BeckerBredel/SID

Die Entscheidung über eine Austragung des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal von Rekordsieger Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch wird weiterhin final am Spieltag getroffen. Doch nach einer Platzbegehung am Dienstagnachmittag sind die Verantwortlichen optimistisch.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zeigen Wirkung, der Platz ist deutlich abgetrocknet. Das haben Vertreter der Landeshauptstadt, des DFB und des 1. FC Saarbrücken bei einer Platzbegehung gemeinsam festgestellt", teilte die Stadt Saarbrücken mit.

Die Beteiligten seien sich "darin einig, dass es derzeit keinen Anlass für eine Spielabsage des morgigen DFB-Pokalspiels gibt", hieß es weiter. Die finale Entscheidung werde jedoch "der verantwortliche Schiedsrichter Frank Willenborg nach einer morgigen Platzbegehung treffen".

Eine Anreise der Bayern ist erst am Spieltag geplant. Anpfiff ist am Mittwoch um 20.45 Uhr (ARD und Sky).

Auch die Wetterprognosen stimmen die Gastgeber optimistisch. In der Nacht auf Dienstag hat es kaum mehr geregnet, für Mittwoch ist kein weiterer Niederschlag vorhergesagt. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.

Starke Regenfälle hatten am vergangenen Sonntag noch zum Abbruch des Drittligaspiels des ehemaligen Bundesligisten gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit geführt. Eine Absage der Pokalbegegnung wäre aus Sicht der Bayern aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders mit Spielen in drei Wettbewerben nicht wünschenswert. Eine Verlegung in ein anderes Stadion ist organisatorisch nicht möglich.

© 2023 SID