Fortuna Düsseldorf steht im Pokal-Achtelfinale

Foto: IMAGO/Ulrich Wagner/IMAGO/Ulrich Wagner/IMAGO/Ulrich Wagner/IMAGO/Ulrich Wagner

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist mit viel Moral und dank eines überragenden Isak Johannesson ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Daniel Thioune schaltete in der zweiten Runde Drittligist SpVgg Unterhaching in einem wilden Spiel mit 6:3 (3:3, 0:1) nach Verlängerung aus.

Patrick Hobsch brachte den früheren Bundesligisten vor 9000 Zuschauern in der 34. Minute in Führung. In der 55. Minute verwandelte der Torjäger dann einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter. Die Fortuna glich durch Felix Klaus (65.) und Johannesson (66.) aus. Simon Skarlatidis (71.) schlug schnell zurück, ehe erneut Johannesson (79. und 107.) die Partie noch drehte. Christos Tzolis (115.) und Dennis Jastrzembski (117.) erhöhten abermals. Die Fortuna, immerhin zweimaliger Pokalsieger und derzeit Zweiter der 2. Liga, steht damit wie letzte Saison in der Runde der letzten 16.

Haching übernahm gegen Düsseldorf, das mit einigen Verletzungssorgen nach München gereist war, schnell die Initiative. Die Fortuna hatte dem mutigen Auftritt des Drittliga-Zehnten lange wenig entgegenzusetzen. Nach gut einer Stunde wurde es dann aber ein echter Pokalfight.

© 2023 SID