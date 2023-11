Marco Rose ist nach dem frühen Aus im Pokal enttäuscht

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Marco Rose hatte am überraschenden Pokal-K.o. von Titelverteidiger RB Leipzig am Dienstagabend ordentlich zu knabbern. "Für uns geht eine tolle Reise zu Ende", sagte der Trainer des DFB-Pokalsiegers der vergangenen beiden Saisons nach dem überraschenden 0:1 (0:1) in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir diesmal zugucken, wenn es um die Entscheidungen geht."

Der Titel im Sommer habe dem Team so gut getan, "dass wir da so eine Art Junkies sind, die das immer wieder erleben wollen", führte Rose aus, "und das tut dann schon weh, dass wir jetzt raus sind und das Erlebnis dieses Jahr nicht mehr haben."

Dennoch macht sich der 47-Jährige im Hinblick auf die kommenden Aufgaben keine Sorgen um die Gemütsverfassung seines Teams, das zuvor 13 Pokalspiele am Stück gewonnen hatte. "Es ist jetzt kein Sitzkreis geplant. Wir sind Sportler, wir sind Profis", sagte Rose. "Jetzt hat es uns halt mal erwischt, aber wir haben gar keine Zeit darüber nachzudenken." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Leipziger in der Bundesliga auf den FSV Mainz 05.

© 2023 SID