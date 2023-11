Neymar wird am Donnerstag operiert

Foto: AFP/SID/EITAN ABRAMOVICH

Fußball-Superstar Neymar ist nach seinem Kreuzbandriss am Donnerstag in Belo Horizonte erfolgreich operiert worden. Das teilte das Krankenhaus in der brasilianischen Großstadt mit. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte der behandelnde Chirurg Rodrigo Lasmar.

Neymar hatte sich vor zwei Wochen bei der Niederlage in der WM-Qualifikation in Uruguay (0:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Der 31-Jährige, der seit Sommer bei Al Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wird mehrere Monate ausfallen.

© 2023 SID