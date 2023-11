Fußball ist für Jungen und Mädchen in Österreich ein beliebter Nachwuchssport. Allerdings kann es in einem Fußballspiel schnell hart zur Sache gehen. Entsprechend kommt es immer wieder zu kleineren und größeren Verletzungen. Daher ist es für Betreuer, Trainer aber auch Eltern wichtig, stets bestens vorbereitet zu sein. Dazu gehört der Notfallkoffer oder Erste-Hilfe-Koffer, der an der Seitenlinie nicht fehlen darf.

Bild von Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay

Gut vorbereitet sein

Beim Fußballspiel kann es zu vielfältigen Verletzungen kommen. Muskeln, Knochen oder Gelenke müssen viel aushalten. Schnell kommt es zu einer Verstauchung, es knickt der Fuß um oder das Tackling ist etwas zu hoch angesetzt. In einem solchen Fall braucht es Arzneimittel, welche schnell für Kühlung oder Linderung der Schmerzen sorgen. Ebenfalls im Privatbereich ist es empfehlenswert, solche Produkte zu Hause zu haben.

Des Weiteren gibt es verschiedene Mittel, welche bei schwachen Knochen oder Gelenken eingesetzt werden können. Entsprechend ist es möglich, Verletzungen und Beeinträchtigungen prophylaktisch vorzubeugen. Unkompliziert und preiswert über die Apotheke im Internet bestellt, kommen diese Arzneimittel direkt bis an die Haustür. Das hilft im Übrigen ebenfalls, wenn bereits Sportverletzungen eingetreten sind. Betroffene sparen sich folglich den oft schmerzhaften Weg per pedes in die Apotheke.

Speziell beim Fußball ist eine gut sortierte Notfalltasche also sinnvoll. Insbesondere im Nachwuchsbereich, in dem Vereine häufig nur begrenzte finanzielle Mittel haben, sollte darauf geachtet werden, dass eine solche am Spielfeldrand zur Erstversorgung griffbereit steht. Da es auch im Fußball typische Verletzungen gibt, ist es zielführend, die Medizintasche entsprechend vorzubereiten.

Was muss in die Notfalltasche für den Fußball

Üblicherweise haben Fußballspieler und Fußballspielerinnen mit Bänderrissen, Prellungen oder Bänderdehnungen zu kämpfen. In einer entsprechenden Erste-Hilfe-Tasche darf also das klassische Kühlspray ebenso wenig fehlen wie die Kaltkompressen. Mit diesen können im Notfall erste Schwellungen behandelt werden. Darüber hinaus sind dehnbare Bandagen wertvoll, wenn es zu Verletzungen kommt. Ergänzt wird das dann mit Sport-Tape. Hierüber ist es möglich, leichte Verletzungen gut zu gestützt und zu stimuliert.

Nicht fehlen dürfen bereits angesprochene Arzneimittel aus dem Bereich Sportgel und Sportbalsam. Sie helfen zuverlässig Muskelverspannungen oder Muskelverhärtungen zu behandeln und können punktuell Schmerzen ein wenig lindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass es Präparate gibt, welche Wärme entwickeln und somit die Durchblutung der betroffenen Region fördern oder eben abkühlend wirken, um den Körper beim Abschwellen zu unterstützen.

Notfalltasche pflegen

Insgesamt sollte der restliche Inhalt dem eines klassischen allgemeinen Erste-Hilfe-Koffers entsprechen. Neben Einmalhandschuhen, Dreiecktuch müssen also ebenso Pflaster, Augenkompressen, Fingerkuppenverbände, Beatmungstuch, Pinzette, Schere, Wundkompresse und Co. in diesem zu finden sein.

Um Verletzungen auf dem Sportplatz gut behandeln zu können, ist es nötig, die Notfalltasche stets auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Das bedeutet zum einen, dass der Inhalt turnusmäßig auf seine Haltbarkeit hin geprüft wird. Verfallene Arzneimittel und Verbandsstoffe müssen folglich zeitnah ersetzt werden. Gleiches gilt, wenn bei einem Spiel eine Verletzung auftritt und Dinge aus der Erste-Hilfe-Tasche entnommen werden. In diesem Fall ist sie umgehend wieder aufzufüllen.

Ferner ist es wichtig, einen robusten Koffer zu wählen, der ebenfalls schlechten Witterungsbedingungen trotzt. Hierzu ist es sinnvoll, eine Person zu bestimmen, welche mit der Prüfung des Erste-Hilfe-Koffers betraut ist. Denn ein Betreuungskoffer kann nur zuverlässige Hilfe bieten, wenn er ständig gepflegt wird.