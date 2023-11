Julian Brandt (l.) hat auch mit dem BVB noch viel vor

Nationalspieler Julian Brandt sieht das DFB-Team unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann auf dem richtigen Weg. "Ich bin sehr positiv gestimmt. Und sehr optimistisch. Sogar euphorisch", sagte der 27-Jährige von Borussia Dortmund der Sport Bild.

Brandt begründete seine Ansicht mit der Stimmung rund um die Mannschaft. "Ich finde, dass der Trainer zur Mannschaft sehr gut passt und dass sich daraus eine sehr gute Idee entwickeln wird, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben die Qualität dafür, die Spieler funktionieren in ihren Klubs ja sehr gut. Julian Nagelsmann schafft es nun, diese Spieler zusammenzukriegen", sagte er.

Auch mit dem BVB hat Brandt trotz der jüngsten Niederlagen gegen Bayern München (0:4) und den VfB Stuttgart (1:2) noch viel vor, der Titel sei noch nicht abgehakt. "Wir lagen in der vergangenen Saison zu Beginn dieses Jahres neun Punkte hinter Bayern. Trotzdem hatten wir am letzten Spieltag die Chance auf die Meisterschaft. Wenn wir am 33. Spieltag vier Punkte hinter dem Tabellenführer liegen, dann würde ich den Titel abschreiben. Vorher auf keinen Fall", sagte er.

