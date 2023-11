Jude Bellingham ist Golden Boy 2023

Real-Shootingstar Jude Bellingham ist zum Golden Boy 2023 gewählt worden. Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport bekannt gab, erhielt der 20-Jährige 485 von 500 möglichen Punkten und dominierte damit die Wahl zum besten U21-Spieler Europas. Er verwies Bayern Münchens Jamal Musiala (285) auf Rang zwei, Dritter wurde Lamine Yamal vom FC Barcelona.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich zum Golden Boy 2023 gewählt haben. Ein großes Dankeschön an alle, die bei meiner Reise in Birmingham, Dortmund und jetzt Real Madrid dabei waren - ohne sie wäre das nicht möglich gewesen", sagte Bellingham, der im Sommer von Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt war und dort auf Anhieb überzeugte. In bisher 14 Pflichtspielen schoss er 13 Tore und verbuchte drei Assists.

Neben dem früheren Bundesligaprofi Bellingham und Nationalspieler Musiala waren noch vier weitere Profis deutscher Klubs unter den Finalisten. Florian Wirtz von Bayer Leverkusen erhielt ebenso 20 Punkte wie die beiden Leipziger Xavi Simons und Benjamin Sesko landete. Bayern-Stürmer Mathys Tel bekam 18 Punkte.

In diesem Jahr wurde der Award zum 21. Mal verliehen - Bellingham gewann die Auszeichnung als erster Real-Profi. Der einzige deutsche Preisträger ist bislang der Frankfurter Mario Götze (2011). Im vergangenen Jahr ging der Titel an Gavi (FC Barcelona), zuvor triumphierten unter anderem Erling Haaland (2020), Kylian Mbappe (2017), Lionel Messi (2005) und Wayne Rooney (2004).

