Hannes Wolf siegte mit seiner U20 in Rumänien spät

Foto: www.imago-images.de/Eibner/www.imago-images.de/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat in der Elite League gegen Gastgeber Rumänien einen späten Sieg gefeiert. Das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf traf in Sibiu in der Nachspielzeit und gewann 1:0 (0:0). Deutschland verdrängt damit Italien zumindest vorerst von der Spitze.

In der dritten Minute der Nachspielzeit waren die DFB-Junioren dank Ben Bobzien, von Mainz 05 derzeit an den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau ausgeliehen, erfolgreich und nehmen drei wichtige Punkte mit. Rumänien verpasste durch die Niederlage den Sprung an Deutschland vorbei.

Am Montag trifft die U20 im zweiten Spiel der Länderspielpause in Regensburg auf England. Die U20 der "Three Lions" hat bisher alle Spiele verloren.

