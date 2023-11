Di Maria beendet im Sommer seine Argentinien-Karriere

Weltmeister Angel Di Maria wird bei der Copa America im kommenden Sommer nach bald 16 Jahren aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft zurücktreten. Seinen Entschluss gab der 35 Jahre alte Stürmer des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon per Instagram bekannt.

"Bei der Copa werde ich zum letzten Mal das Trikot Argentiniens tragen. Mit Schmerzen in meiner Seele und einem Kloß im Hals sage ich 'Auf Wiedersehen' zum Schönsten, dass mir in meiner Laufbahn passiert ist", erklärte Di Maria nach bislang 136 Länderspielen (29 Tore) für die Südamerikaner.

Durch den Gewinn des WM-Titels mit der Albiceleste krönte Di Maria im vergangenen Jahr in Katar seine glanzvolle und an Erfolgen reiche Karriere in der argentinischen Nationalelf. Weitere Triumphe im Nationaldress hatte der Stürmerstar zuvor bei der vergangenen Copa 2021 sowie 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking gefeiert.

Auf Vereinsebene gewann Di Maria mit Real Madrid 2014 die Champions League sowie bereits zwei Jahre zuvor die spanische Meisterschaft. Mit Paris St. Germain holte der Torjäger fünfmal den französischen Meistertitel und bei Benfica im Laufe seines ersten Engagements einmal Portugals Krone. Dagegen blieben seine Engagements bei den Rekordmeistern Manchester United in England und zuletzt Juventus Turin in Italien ohne Titelerfolge.

Argentinien strebt bei der Copa America 2024 in den USA (20. Juni bis 14. Juli) mit Di Maria und vor allem Superstar Lionel Messi die erfolgreiche Verteidigung seines Titels an. Die seit 1916 ausgespielte und in den vergangenen Jahren traditionell mit mittelamerikanischen Gastmannschaft ausgetragene Südamerikameisterschaft findet im kommenden Jahr erst zum zweiten Mal außerhalb der "heimischen" Breitengrade statt, nachdem die USA auch schon bei der Copa America 2016 als Gastgeber fungiert hatten. Acht Jahre später dient das älteste Nationenturnier im Fußball als Probelauf für die WM-Endrunde 2026 ebenfalls in den USA sowie Kanada und Mexiko.

