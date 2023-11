Gute Nachrichten bei Niklas Kreuzer.

Abwehrspieler Niklas Kreuzer vom Fußball-Drittligisten Hallescher FC hat auf dem Weg zur Genesung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der Klub am Montag mitteilte, hat der an Hodenkrebs erkrankte 30-Jährige seine Chemotherapie abgeschlossen. Die finale Untersuchung steht in wenigen Wochen an.

"Die Unterstützung des Vereins hat mir, neben dem meiner Familie und Freunden, unglaublichen Rückhalt gegeben. Die Vorfreude auf mein Comeback treibt mich jeden Tag an", sagte Kreuzer, für den Läufe und Stabilisationsübungen wieder zu seinem Alltag gehören: "Ich freue mich enorm, mich ab sofort wieder hauptsächlich auf den Fußball konzentrieren zu dürfen."

