In jeder Sportart, in der eine Nation erfolgreich sein will, ist es wichtig, den Nachwuchs zu fördern. So gelingt es auch in Zukunft, zu den stärksten Nationen zu zählen und erneut große Erfolge bejubeln zu dürfen. Doch selbst dann, wenn es nicht zu einer ganz großen Karriere reichen sollte, ist immer wieder zu beobachten, wie viel es den jungen Menschen gibt, im Leistungssport tätig zu sein und hier zu arbeiten. Selbstredend bedeutet diese Zeit aber auch, dass Entbehrungen gemacht werden müssen, welche nicht immer leicht zu verdauen sind. Gerade im jugendlichen Alter, wenn die Freunde und Freundinnen erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machen oder einfach nur abhängen, kann der reine Fokus auf den Sport schwerer fallen als sonst.

Bild von luvmybry auf Pixabay

Den Menschen in seiner Gesamtheit fördern

Wer bei einer Fußball Weltmeisterschaft auf dem Rasen steht, der hat schon einiges erreicht. Ganz sicher ist, dass diese jungen Menschen schon jede Menge investiert haben, um in diese Situation zu kommen, in welcher so viele andere Spieler auch gerne wären. Im Spitzensport haben sie sich gegen zahlreiche andere Spieler durchgesetzt, die ebenfalls den Traum hatten, bei diesen großen Duellen auf dem Platz zu sein. Heute haben wir in der Jugendförderung erkannt, dass eine ganzheitliche Förderung notwendig ist, damit sich der Erfolg am Ende einstellen kann. Es geht um die Ausbildung des ganzen Menschen, denn stets muss bedacht werden, dass es nicht für jeden einzelnen Athleten für die ganz große Karriere reichen wird. Um vorherzusehen, für wen es am Ende reicht, hilft kein Horoskop der Woche. Stattdessen können auch die größten Talente einen Knick in ihrer Laufbahn erleben und schon wird es doch nichts mit der erhofften Karriere. Da ist es wichtig, nicht nur auf ein Pferd gesetzt zu haben und mit Kompetenzen ausgestattet zu sein, die bei der Bestreitung des Lebens helfen.

Viele Entbehrungen für ein großes Ziel

Es gibt zahlreiche Etappenziele, die auf dem Weg zu einem Profisportler zu erreichen sind. Bei vielen steht dann das Endziel, einmal in der Nationalmannschaft des jeweiligen Landes mitspielen zu düürfen. Dieses ist in verschiedenen Sportarten der Fall, denn in den Nationalteams sammeln sich die besten Sportler, die dann um Ruhm und Ehre sowie jede Menge Geld gegen andere Athleten der ganzen Welt antreten. Weiterhin ist es auch nach wie vor ein besonderes Gefühl, das eigene Land vertreten zu dürfen und für dieses um Erfolge zu ringen. Ein großer emotionaler Erfolg geht somit oft mit dem Moment einher, in dem ein Sportler zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen wurde. Darf er dann auch noch im Wettkampf sein Können zeigen und ist erfolgreich, ist das Glück für den Moment perfekt.

Zahlreiche soziale Komponenten führen dazu, dass keine Mühe zu groß war

Neben den sportlichen Fähigkeiten erwerben Kinder, die sich im Leistungssport betätigen, zahlreiche weitere Kompetenzen, die ihnen im späteren Leben helfen werden. Vor allem die gewisse Resilienz, die es braucht, um mit Rückschlgen umgehen zu können, wird hier erlernt. Oft braucht es unzählige Versuche, bis wir einmal erfolgreich sind und viele scheitern bereits daran, es überhaupt weiter zu probieren. Auch die Teamfähigkeit steht bei vielen Sportarten hoch im Kurs und wird gefördert, denn allein ist es nicht möglich, große Erfolge zu feiern.