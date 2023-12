Sandro Schwarz hat eine neue Aufgabe gefunden

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Den früheren Bundesliga-Coach Sandro Schwarz zieht es in den Big Apple. Die New York Red Bulls aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS stellten den 45-Jährigen am Donnerstag als neuen Cheftrainer für die kommende Saison vor. Schwarz war im April von Hertha BSC freigestellt worden, von 2017 bis 2019 hatte er die Profis des FSV Mainz 05 betreut.

"Ich bin sehr motiviert, mit diesem Verein viele großartige Dinge zu erreichen und freue mich darauf, in der kommenden Saison mit der Arbeit zu beginnen", sagte Schwarz, zu dessen Vertragslaufzeit der Klub keine Angaben machte. In der abgelaufenen Saison war New York in der ersten Play-off-Runde gescheitert.

Der frühere Schalker Sportvorstand Jochen Schneider, mittlerweile Sportdirektor bei den New Yorkern, lobte Schwarz als "großartige Führungspersönlichkeit, die zu unserer Kultur passt. Und seine Erfahrung als Cheftrainer in Europa passt zu dem, was wir zu erreichen versuchen."

In der Weltmetropole könnte Schwarz auch auf RB Leipzigs Emil Forsberg treffen. Laut Medienberichten soll der 32-Jährige im Winter innerhalb des RB-Kosmos zu den New York Red Bulls wechseln.

© 2023 SID