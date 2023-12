Auf die MLS-Schiedsrichter kommen neue Aufgaben zu

Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) setzt zur kommenden Saison mehrere innovative Regeländerungen durch. Die Maßnahmen, die am Donnerstag verabschiedet und bekannt gegeben wurden, betreffen Verletzungen und Auswechslungen von Spielern und sollen der Verlängerung der Netto-Spielzeit dienen sowie die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Auch bei der Umsetzung des Videobeweises (VAR) plant die MLS eine Veränderung.

Schiedsrichter sind zukünftig angehalten, die Spielzeit zu stoppen, wenn ein Akteur mit einer vermuteten Verletzung mehr als 15 Sekunden auf dem Feld liegen bleibt. Der betreffende Spieler soll anschließend an der Seitenlinie behandelt werden und frühestens nach zwei gespielten Minuten auf den Platz zurückkehren dürfen.

Ausnahmen für die Regel gelten bei Verletzungen, die durch eine Aktion des Gegners ausgelöst wurden, die eine Gelbe oder Rote Karte nach sich zieht, sowie bei Torhüter- und Kopfverletzungen. In der Entwicklungsliga MLS Next Pro wurde das System bereits getestet, die Anzahl an Unterbrechungen sank dort laut ESPN von circa sechs pro Spiel auf durchschnittlich 1,22.

Eine weitere Regeländerung besagt, dass Spieler bei einer Auswechslung nur noch zehn Sekunden Zeit haben, das Feld zu verlassen. Passiert dies nicht, darf der eingewechselte Spieler den Platz erst mit 60 Sekunden Verzögerung betreten und sein Team spielt somit kurze Zeit in Unterzahl. Ausnahmen der Regel gelten für Torhüter und verletzte Spieler.

Zudem wollen die Regelhüter der MLS in Zukunft auch kurze Erklärungen der Hauptschiedsrichter zu VAR-Entscheidungen über die Stadionmikrofone einführen. Einen vergleichbaren Vorstoß hatte zuletzt auch der deutsche Profifußball gewagt. In beiden Fällen muss die mögliche Anpassung aber zunächst von den Regelhütern der FIFA, dem International Football Association Board (IFAB), abgesegnet werden.

