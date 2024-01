Nach nur 15 Spielen wurde Wayne Rooney am Dienstag als Trainer von Birmingham City, Tabellen-20. von 24 Klubs in der Championship (2. Liga in England), entlassen - wir berichteten. Steve Spooner übernahm als Interims-Tainer, während die Suche nach einem Rooney-Nachfolger im vollen Gange ist. Auch ein in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga bestens bekannter Trainer ist dabei im Visier.

Jesse Marsch seit fast einem Jahr ohne Trainerjob

Wie „Sky Sports News“ berichtet, zählt der ehemalige Meister-Trainer des FC Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, zu den Trainer-Kandidaten beim Zweitliga-Klub. Der 50-jährige US-Amerikaner wurde im vergangenen Februar bei Leeds United entlassen und ist seitdem vereinslos

Birmingham City befand unter Wayne Rooney im "freien Fall" von Platz sechs auf Rang 20. In seiner Zeit als Bimingham-Coach holte die ManU-Legende nur zwei Siege.

Neben Jesse Marsch zählen der englische U21-Cheftrainer Lee Carsley und der frühere Manager von Nottingham Forest, Steve Cooper, zu den Trainer-Kandidaten. Cooper wartet aber offenbar auf ein Angebot aus der Premier League.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty