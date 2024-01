Mario Zagallo ist im Alter von 92 Jahren gestorben

Trauer um Mario Zagallo: Die brasilianische Fußball-Legende ist am Freitag (Ortszeit) gestorben. "Mit großer Trauer teilen wir Ihnen den Tod unseres ewigen vierfachen Weltmeisters Mario Jorge Lobo Zagallo mit", heißt es in einer kurzen Erklärung auf seinem offiziellen Instagram-Account. Zagallo wurde 92 Jahre alt. Der brasilianische Fußball werde eine der "größten Legenden" niemals vergessen, teilte der brasilianische Verband CBF mit.

Nachdem Pele Ende 2022 gestorben war, war Zagallo das letzte lebende Mitglied der brasilianischen Mannschaft, die 1958 den ersten Weltmeistertitel für die Selecao gewonnen hatte. Zagallo verteidigte den Titel mit Brasilien bei der WM 1962 in Chile, 1970 in Mexiko führte er das Team um Pele als Trainer auf den Gipfel des Erfolgs. Erst 24 Jahre später sollte der nächste Triumph von Brasilien folgen - 1994 in den USA war Zagallo Assistenztrainer von Carlos Alberto Parreira.

Zagallo, den sie den "Professor" nannten, war damit an vier von fünf WM-Titeln direkt beteiligt und der Erste, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde.

"Ich möchte Dir für alles danken, denn vieles, was in meinem Leben und mit der Selecao passiert ist, verdanke ich Dir", hatte Pele anlässlich seines 90. Geburtstages zu Zagallo gesagt. Und Ronaldo meinte: "Ich habe viele wichtige Trainer gehabt, aber Zagallo war ohne Zweifel der beste von allen."

