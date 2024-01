Trauer um Mario Zagallo

Brasiliens verstorbene Fußball-Ikone Mario Zagallo wird noch am Sonntag in seiner Heimat beerdigt. Das teilte die Familie des viermaligen Weltmeisters mit. Um 13.30 Uhr deutscher Zeit wird eine Totenwache am Sitz des brasilianischen Fußballverbandes CBF in Rio de Janeiro abgehalten, anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof Sao Joao Batista statt.

Brasiliens Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva hatte schon am Samstag eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Zagallo war am Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Als Spieler war er 1958 an der Seite von Pele und 1962 Weltmeister geworden. Als Nationaltrainer wiederholte er den Triumph 1970, den Titelgewinn 1994 begleitete er als Assistent von Carlos Alberto Parreira.

