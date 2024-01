Neuer Job für Fernando Santos in der Türkei

Foto: AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Der türkische Fußball-Topklub Besiktas Istanbul hat den Portugiesen Fernando Santos als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Zur Vertragslaufzeit machte Besiktas keine Angabe. Santos folgt auf Riza Calimbay, der Ende Dezember entlassen wurde.

Santos hatte zuletzt die polnische Nationalmannschaft trainiert, war dort aber während der laufenden EM-Qualifikation entlassen worden. Vorher trainierte er acht Jahre lang Portugal und führte das Team um Superstar Cristiano Ronaldo 2016 zum ersten EM-Titel der Landesgeschichte.

Santos ist bereits der vierte Trainer in der laufenden Saison für Besiktas. Vor Calimbay hatten bereits Senol Günes und Burak Yilmaz an der Seitenlinie gestanden. In der Süper Lig liegt Besiktas nach 18 Partien auf Platz sechs bereits 19 Punkte hinter den Stadtrivalen Fenerbahce und Galatasaray an der Tabellenspitze zurück.

