Gianni Infantino reagierte emotional

Foto: IMAGO/Jakub Porzycki/IMAGO/Jakub Porzycki/SID/IMAGO/Jakub Porzycki

Franz Beckenbauers Tod hat auch die Spitzenfunktionäre der Fußball-Verbände tief bewegt. "Franz Beckenbauer: eine Legende des deutschen Fußballs und des Weltfußballs", schrieb Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, in seiner Würdigung bei Instagram. "Der Kaiser war ein großartiger Mensch, ein Freund des Fußballs, ein Champion und eine wahre Legende", fuhr Infantino fort: "Wir werden Dich niemals vergessen, lieber Franz, Danke für alles."

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erinnerte sich vor allem an den Spieler Beckenbauer. "Seine unvergleichliche Vielseitigkeit, seine eleganten Übergänge zwischen Abwehr und Mittelfeld, seine tadellose Ballkontrolle und sein visionärer Stil haben die Art und Weise, wie Fußball in seiner Ära gespielt wurde, neu geprägt", sagte der Slowene. "Beckenbauers Vermächtnis als einer der ganz Großen des Fußballs ist unbestritten. Wir verabschieden uns von einer wahren Legende."

Franz Beckenbauer, Weltmeister als Spieler und Teamchef, war am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Salzburg gestorben. Über seinen Tod informierte am Montag seine Familie.

© 2024 SID