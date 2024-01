Gianni Rivera erinnert an WM-Jahrhundertspiel 1970

Foto: IMAGO/Fabrizio Carabelli /IMAGO/Fabrizio Carabelli/SID/Fabrizio Carabelli via www.imago-images.de

Nach dem Tod von Franz Beckenbauer hat sich der legendäre italienische Fußballer Gianni Rivera an eine besondere Szene aus dem Jahrhundertspiel im WM-Halbfinale 1970 erinnert. "Ich erinnere mich an sein Gesicht, denn er war noch wütender als der Torwart Sepp Maier. Aber dann hat er sich am Ende des Spiels von uns verabschiedet. Er war ein großartiger Gentleman, auch abseits des Spielfelds", sagte Rivera, der vor 54 Jahren in Mexiko im Halbfinale das entscheidende 4:3 erzielt hatte.

Beckenbauer zog sich in der bis heute unvergessenen Begegnung eine Schulterverletzung zu und spielte den Großteil der Partie mit dem Arm in einer Schlinge. "Trotz allem kam er einem Tor nahe und brachte uns in große Schwierigkeiten", sagte der damalige italienische Mittelfeldspieler Giancarlo De Sisti.

