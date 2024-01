Das Deutsche Fußball Museum in Dortmund

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ehrt den verstorbenen Franz Beckenbauer mit besonderen Aktionen. Im sogenannten Spiegel-Kabinett wird eine filmische Inszenierung abgespielt, die das bewegte Leben des "Kaisers" nacherzählt. Zudem zeigt das Museum auf einer riesigen LED-Leinwand die besten Bilder von Beckenbauer, dem mit der Beckenbauer-5 als einzigem Spieler eine personalisierte Dauerausstellung gewidmet ist.

In der Hall of Fame wird am Mittwoch zudem eine Staffelei mit einem Bild Beckenbauers aufgestellt, auch ein Kranz wird niedergelegt. Außerdem wird ein Kondolenzbuch ausgelegt, als Anlaufstelle für persönliche Trauer. Auch online wird ein Kondolenzbuch eingerichtet.

Beckenbauer ist Gründungsmitglied der Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums und war am Tag der Eröffnungsgala durch die Ausstellung geschlendert. "Ich kann nur jedem raten, der sich für Fußball interessiert, dass er sich das hier anschaut", hatte er danach gesagt.

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Er wurde 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef Weltmeister. Seit längerer Zeit hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

