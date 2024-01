Wolfgang Niersbach würdigt Franz Beckenbauer

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat seinen verstorbenen Wegbegleiter Franz Beckenbauer mit großer Anerkennung gewürdigt. Die Bedeutung Beckenbauers sei "überragend" und "mit Worten gar nicht griffig zu beschreiben", sagte Niersbach bei ran.

"Keine deutsche Persönlichkeit war wohl so bekannt und anerkannt in der Welt wie Franz", betonte Niersbach: "Das habe ich besonders gemerkt vor der WM 2006, als wir die 31 qualifizierten Länder besucht haben, angefangen in Teheran und aufgehört in Sydney. Diese Geste hat uns als WM-Gastgeber ungeheure Sympathiepunkte beschert, war aber wirklich nur möglich mit Franz Beckenbauer."

Niersbach ergänzte bei Sky Sport News mit Blick auf die WM 1990: "Es gab bei der WM 1990 wirklich nur Medaillen für die Spieler und den Trainer, und er hat mir dann seine gegeben. Das war eine wunderbare Geste." 20 Jahre später habe er ihm diese Medaille zurückgegeben, "weil sie ihm ja schließlich gehört. Mittlerweile ist genau diese Goldmedaille im DFB-Museum in Dortmund". Niersbach betonte zudem: "Ich kenne keine Persönlichkeit, die so viel für das Ansehen unseres Landes in der Welt getan hat und diese Anerkennung auch bekommen hat."

