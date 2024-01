Guirassy wohl nicht schwerer verletzt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann im Bangen um eine mögliche Verletzung von Stürmer Serhou Guirassy wohl aufatmen. Wie der Fußballverband Guineas am Mittwoch bekannt gab, sei bei einer MRT-Untersuchung des 27-Jährigen lediglich eine leichte Zerrung festgestellt worden. Guirassy habe demnach keine Schmerzen, werde aber weiterhin vom medizinischen Personal überwacht.

Der Mittelstürmer war am Montag im Vorbereitungsspiel auf den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) gegen Nigeria (2:0) bereits nach weniger als einer halben Stunde wegen einer Oberschenkelblessur ausgewechselt worden. Guinea startet am kommenden Montag gegen Kamerun in das Turnier.

