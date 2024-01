Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund

Das Deutsche Fußballmuseum hat im Jahr 2023 einen Rekordandrang erfahren. Wie die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum am Freitag mitteilte, kamen im vergangenen Jahr insgesamt 254.000 Besucher. Dabei habe die Dauerausstellung in Dortmund sogar die Besucherzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 um zehn Prozent übertroffen und eineinhalb Mal so viel Umsatz generiert wie im Vorjahr.

Besonders junge Menschen zieht es nach Angaben der Stiftung vermehrt in die Ausstellungen. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Bildungs- und Vermittlungsprogramm des Deutschen Fußballmuseums teilnehmen, habe sich demnach im Zeitraum von 2019 bis 2023 vervierfacht. Bei der Buchung des Familien-Tickets habe sich zudem im gleichen Zeitraum ein Zuwachs von 35 Prozent ergeben.

Angesichts der Heim-EM im kommenden Sommer rechnet Museumsdirektor Manuel Neukirchner in diesem Jahr auch mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung. "Wir sind für die Europameisterschaft im eigenen Land gerüstet und planen auch für 2024 mit starken Besuchszahlen", sagte Neukirchner: "Das EM-Jahr ist auch für das Deutsche Fußballmuseum ein besonderes Jahr."

