Leverkusen jubelt spät in Augsburg

Bayer Leverkusen hat sich trotz seiner zahlreichen Ausfälle mit ein paar Wochen Verspätung die "Herbstmeisterschaft" gesichert. Durch einen späten Treffer von Exequiel Palacios (90.+4) kam die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso beim frechen FC Augsburg zu einem 1:0 (0:0) und kann vom FC Bayern, der am 24. Januar noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin absolvieren muss, zum Abschluss der Hinrunde nicht mehr eingeholt werden. Die Werkself geht einstweilen mit vier Punkten Vorsprung in die Rückrunde.

Borussia Dortmund feierte beim Comeback von Jadon Sancho einen glanzlosen Pflichtsieg. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam beim harmlosen Schlusslicht SV Darmstadt 98 zu einem mühsamen 3:0 (1:0)-Erfolg und verkürzte den Rückstand auf die begehrten Champions-League-Plätze. Rückkehrer Sancho wurde in der 55. Minute unter dem Applaus der mitgereisten Fans eingewechselt - und bereitete das zweite Dortmunder Tor durch Marco Reus (77.) vor.

Der 1. FC Köln verpasste beim Debüt seines neuen Trainers Timo Schultz den ersehnten Heimsieg. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Steffen Baumgart kam der FC gegen den 1. FC Heidenheim zu einem 1:1 (1:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand. Mit nun elf Punkten zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hinkt der FC weiter klar hinterher.

RB Leipzig verzweifelte im ersten Spiel des neuen Jahres an Eintracht Frankfurts Nationaltorwart Kevin Trapp und verpatzte so den Bundesliga-Restart. Gegen die Hessen und den überragenden Schlussmann verlor der unermüdlich anrennende DFB-Pokalsieger zum Abschluss der Hinrunde am Samstag mit 0:1 (0:1). Zwar beendete RB die erste Saisonhälfte mit 33 Punkten auf Champions-League-Rang vier, ließ die Hessen nach der ersten Heimniederlage jedoch bis auf sechs Zähler herankommen.

Union Berlin ermauerte sich einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die ultra-defensiven Köpenicker holten beim Start ins neue Jahr ein schmeichelhaftes 0:0 beim SC Freiburg. Für den neuen Berliner Coach Nenad Bjelica, der Ende November Union-Ikone Urs Fischer beerbt hat, stehen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.

Der FSV Mainz 05 verpasste den erhofften Befreiungsschlag und steht weiter tief im Tabellenkeller. Mit einer beherzten Leistung erkämpften die 05er gegen den VfL Wolfsburg vor 24.000 Zuschauern zumindest ein 1:1 (0:1). Vor allem offensiv offenbarte die Mannschaft von Jan Siewert, der sein erstes Spiel als offizieller FSV-Cheftrainer erlebte, aber große Defizite.

