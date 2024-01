Seko Fofana (M.) bejubelt die frühe Führung

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Gastgeber Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hat den 34. Afrika-Cup mit einem souveränen Pflichtsieg eröffnet. Ohne den angeschlagenen BVB-Stürmer Sebastien Haller setzten sich die Ivorer zum Start des Turniers in Abidjan gegen den Underdog Guinea-Bissau mit 2:0 (1:0) durch.

Seko Fofana (4.) verzückte die 60.000 Fans im Stade Olympique Alassane Ouattara mit seinem frühen Führungstreffer, Jean-Philippe Krasso (58.) legte nach der Pause nach. Der an Problemen am Sprunggelenk laborierende Haller steht dem zweimaligen Afrikameister womöglich im zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria am Donnerstag zur Verfügung.

"Wir spüren die Erwartungshaltung jeden Tag, aber wir müssen einfach damit leben", hatte der ivorische Nationaltrainer Jean-Louis Gasset unmittelbar vor Turnierstart zum besonderen Druck auf das Heimteam erklärt. "Meine Aufgabe ist es, den Druck in etwas Positives umzuwandeln und dafür zu sorgen, dass er den Spielern Kraft und Selbstvertrauen gibt."

© 2024 SID