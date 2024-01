Er erblickte am 5. August 1991 in Wien das Licht der Welt, absolvierte 21 ÖFB-A-Team-Einsätze (ein Tor) und geht seit Sommer 2018 für Bristol City auf Torejagd: Andreas Weimann. Doch für den 32-jährigen Offensivakteur stehen nach über fünf Jahren beim aktuell Tabellen-14. der englischen 2. Liga die Zeichen laut dem lokalen Medium "Bristol Live" noch in diesem Winter auf Abschied.

War der 14-Minuten-Einsatz beim Liga-14. für Kapitän Andreas Weimann am 7. Jänner im FA-Cup gegen West Ham United bereits sein letztes Spiel für Bristol City? Am Samstag im Auswärtsspiel in der englischen 2. Liga stand der 32-Jährige schon nicht mehr im Kader.

West Bromwich Albion interessiert am ÖFB-Legionär

Dem Vernehmen nach ist Zweitliga-Konkurrent West Bromwich Albion, derzeit Rangfünfter in der Championship, am routinierten Angreifer dran und bereits in Gesprächen. .

Obwohl Andreas Weimann Kapitän bei Bristol City ist und in der Herbstsaison 21 Mal im Kader stand, stand er nur neun Mal in der Startelf und kam elf Mal als Einwechselspieler zu eher Kurzeinsätzen. In seinen gesamt 812 Einsatzminuten in 20 Spielen erzielte der aus dem Nachwuchs vom FC Stadlau (1999-2005), SK Rapid (2005-2007) und Aston Villa (2007-2009) stammende Stürmer gerademal einen Treffer und steuerte einen Assist bei.

Letztmals im März 2023 im Rangnick-Kader des ÖFB

Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, weshalb ein vorzeitiger Vereinswechsel im Winter nicht ausgeschlossen scheint. Sein Marktwert beläuft sich auf 1,2 Mio. Euro. Im ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick stann Weimann letztmals im März 2023.

Fotocredit: IMAGO/Sportimage