In Linz beginnt´s...da wurde er am 17. Juli 1990 geboren, um aktuell zum LASK-Gegner in der UEFA-Conference League im Herbst, Royale Union Saint-Gilloise, zu wechseln: Heinz Lindner. Der 33-jährige Oberösterreicher wird bis Saisonende auf Leihbasis vom Spitzenreiter der zweiten Schweizer Liga, FC Sion, zum aktuell belgischen Tabellenersten transferiert, wie von Saint-Gilloise heute vermeldet. Der 36-malige ÖFB-Teamtorhüter will sich beim Klub vom 50-jährigen deutschen Trainer Alexander Blessin auch im Hinblick auf die EM 2024 beweisen und für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick empfehlen.

Im Europacup gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt

Beim FC Sion hat Heinz Lindner (Jugendvereine: LASK und FK Austria Wien) noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2025, verlor allerdings im vergangenen Jahr seinen Stammplatz aufgrund seiner Tumorerkrankung (im Mai 2023 wurde bei ihm Hodenkrebs diagnostizier) und erhofft sich nun wieder mehr Spielpraxis. Nach erfolgter Behandlung nahm der 1,87 Meter große Goalie, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, wenige Wochen später wieder das Training auf.

Inzwischen hatte ihn jedoch der 24-jährige Timothy Fayulu (DR Kongo) als "Nr. 1" verdrängt und lieferte konstant gute Leistungen, sodass sich der französische Trainer des Schweizer Zweitliga-Spitzenreiters, Didier Tholot, zu keinem Wechsel veranlasst sah.

Mit Royale Union Saint-Gilloise "tanzt" Lindner, der 2012/2013 mit Austria Wien Österreichischer Meister wurde, im Frühjahr auf "drei Hochzeiten". In der Zwischenrunde der UEFA-Conference League trifft der ÖFB-Team-Torhüter auf seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt (15.02. und 22.02.). Im Herbst besiegten die Belgier in der Gruppenphase daheim den LASK und überraschend den FC Liverpool. Im Rückspiel in Linz kassierte das Blessin-Team allerdings eine 0:3-Niederlage.

Bisher war in dieser Saison bei Union der 33-jährige Luxemburger Nationaltorhüter Anthony Moris (61 Länderspiele) die klare Nr. 1 und absolvierte wettbewerbsübergreifend 28 Pflichtpartien, in denen er neun Mal ohne Gegentor blieb. Nach seiner Roten Karte im letzten Ligaspiel des vergangenen Jahres am 26. Dezember (1:1 beim FC Brügge) wird Moris, der auch Kapitän von Saint-Gilloise ist, zum Jahresauftakt am Sonntag, den 21. Januar, im Heimspiel gegen den Achten VV St. Truiden allerdings fehlen. Die Chance für Heinz Lindner...!

Welcome to Union, Heinz. 🇦🇹



The Austrian goalkeeper joins Union on loan from @FCSion until the end of the season. 🟡🔵 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 16, 2024